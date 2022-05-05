11-летний мальчик ушел гулять с друзьями и пропал в Новосибирске

11-летний мальчик ушел гулять с друзьями и пропал в Новосибирске
11-летний мальчик ушел гулять с друзьями и пропал в Новосибирске
Сегодня, 22:23ОбществоАлександр КондратьевФото: ЛизаАлерт
Волонтеры начали поиски 11-летнего Никиты Рыдзевского, который ушел со школы 4 мая в Калининском районе Новосибирска на прогулку с друзьями, но домой так и не вернулся – его начали искать только утром.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» уже активно занимается поисками ребенка, пока никаких точных данных нет о пропаже школьника. Известно лишь то, что мальчик 4 мая был в школе, а затем он ушел, но никто не знает куда именно.

По данным инспекторов ПДН, ребенок уже сбегал от родителей из дома. Однако вчера он ушел не один, а со своими друзьями-беглецами. При этом о пропаже остальный детей поисковикам пока неизвестно.

Мальчик активно передвигался по разным районам Новосибирска, поэтому он может находиться в любом месте в городе. Приметы пропавшего школьника – рост 146 см, плотное телосложение, русые волосы. Он был одет в черную куртку с желтыми кругами, синие штаны, черные кроссовки.

Местные жители предполагают, что мальчик может находиться у одного из своих друзей дома. Такое мнение люди высказывают в связи тем, что на улицы пока еще холодно и ребенок вряд-ли бы находился столько времени на открытом воздухе при ночной температура около 5 градусов тепла.

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