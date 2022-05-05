Именины Георгия 6 мая 2022: поздравления и открытки с Днем ангела

Среди верующих людей принято считать, что родившись в семье христиан, Георгий с детства познавал веру. Став взрослым, благодаря своей силе, храбрости, уму и особенной воинской стати, он дослужился до чина тысяченачальника, завоевав благосклонность самого императора Диоклетиана. Однако зверства, с которыми тот пытался возродить язычество, заставили Георгия раздать бедным свое имущество, отпустить рабов, объявить себя христианином и пойти на прямой конфликт с правителем, заявив о его несправедливости и страшной жестокости. Император изощренными пытками и мучениями пытался заставить его отречься от Христа и принести языческое жертвоприношение, но святой только прославлял Господа и с огромным мужеством переносил все уготованные ему страдания. Рассвирепев, Диоклетиан повелел отсечь ему голову.
Тебя, Георгий, поздравляю,
В день ангела тебе желаю,
Чтоб счастье в жизни поселилось,
Мечта твоя тебе явилась.
Пусть все хорошее придет,
Удача постоянно ждет.
Пусть не придет к тебе беда,
И будет счастье навсегда!
***
Георгий, масса пожеланий
В день именин тебе с душой!
Добра желаю и дерзаний,
Мечты красивой и большой!
Пусть будет в жизни все прекрасно,
Идут успехи чередой.
И пусть навеки станет счастье
Твоей единственной судьбой!
***
Поздравить Гошу мы хотим
С днем православных именин.
Георгий -воин знаменитый,
Не будут предки им забыты.
Он уважает всю родню
И ценит дом свой и семью,
И репутацию спасает,
Когда честь рода задевают.
Мы Гошу любим, уважаем,
Удачных дел ему желаем.
Как друг он нам необходим,
Пусть будет Ангелом храним!
***
С Днем именин поздравлю Вас, Георгий!
Веселья, радости желаю в жизни Вам!
И этот день желаю Вам запомнить,
Чтоб перенес он Вас к Вашим мечтам!
Георгий, в жизни будет много света,
Пусть счастье он подарит Вам сейчас!
Хранитель ангел пусть подарит лето,
Сама любовь чтобы влюбилась в Вас!
***
Георгий! Жора, Жорж и Гога!
Наш именинник-господин!
Имен ты так имеешь много,
Под ними всеми – ты один:
Такой хороший, сексапильный
(Щетина то иль – с бородой?!),
Веселый, стройный, умный, сильный
И бесконечно молодой!
Желаем взять свою удачу,
А в путь большой собравшись вновь,
К удаче солнечной в придачу –
Надежду, веру и любовь!