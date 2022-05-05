Именины Георгия 6 мая 2022: поздравления и открытки с Днем ангела

Именины Георгия 6 мая 2022: поздравления и открытки с Днем ангела
Именины Георгия 6 мая 2022: поздравления и открытки с Днем ангела
Сегодня, 12:00ОбществоАлександр КондратьевФото: pixabay.com
День Георгия Победоносца по православному календарю выпадает на 6 мая в 2022 году. Как поздравить близкого человека – стихи, поздравления и открытки.

Среди верующих людей принято считать, что родившись в семье христиан, Георгий с детства познавал веру. Став взрослым, благодаря своей силе, храбрости, уму и особенной воинской стати, он дослужился до чина тысяченачальника, завоевав благосклонность самого императора Диоклетиана. Однако зверства, с которыми тот пытался возродить язычество, заставили Георгия раздать бедным свое имущество, отпустить рабов, объявить себя христианином и пойти на прямой конфликт с правителем, заявив о его несправедливости и страшной жестокости. Император изощренными пытками и мучениями пытался заставить его отречься от Христа и принести языческое жертвоприношение, но святой только прославлял Господа и с огромным мужеством переносил все уготованные ему страдания. Рассвирепев, Диоклетиан повелел отсечь ему голову.

Поздравления и открытки

Тебя, Георгий, поздравляю,

В день ангела тебе желаю,

Чтоб счастье в жизни поселилось,

Мечта твоя тебе явилась.

Пусть все хорошее придет,

Удача постоянно ждет.

Пусть не придет к тебе беда,

И будет счастье навсегда!

Фото:Atas.info

***

Георгий, масса пожеланий

В день именин тебе с душой!

Добра желаю и дерзаний,

Мечты красивой и большой!

Пусть будет в жизни все прекрасно,

Идут успехи чередой.

И пусть навеки станет счастье

Твоей единственной судьбой!

Фото:Atas.info

***

Поздравить Гошу мы хотим

С днем православных именин.

Георгий -воин знаменитый,

Не будут предки им забыты.

Он уважает всю родню

И ценит дом свой и семью,

И репутацию спасает,

Когда честь рода задевают.

Мы Гошу любим, уважаем,

Удачных дел ему желаем.

Как друг он нам необходим,

Пусть будет Ангелом храним!

Фото:Atas.info

***

С Днем именин поздравлю Вас, Георгий!

Веселья, радости желаю в жизни Вам!

И этот день желаю Вам запомнить,

Чтоб перенес он Вас к Вашим мечтам!

Георгий, в жизни будет много света,

Пусть счастье он подарит Вам сейчас!

Хранитель ангел пусть подарит лето,

Сама любовь чтобы влюбилась в Вас!

Фото:Atas.info

***

Георгий! Жора, Жорж и Гога!

Наш именинник-господин!

Имен ты так имеешь много,

Под ними всеми – ты один:

Такой хороший, сексапильный

(Щетина то иль – с бородой?!),

Веселый, стройный, умный, сильный

И бесконечно молодой!

Желаем взять свою удачу,

А в путь большой собравшись вновь,

К удаче солнечной в придачу –

Надежду, веру и любовь!

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