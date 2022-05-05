Именины Георгия 6 мая 2022: поздравления и открытки с Днем ангела

Среди верующих людей принято считать, что родившись в семье христиан, Георгий с детства познавал веру. Став взрослым, благодаря своей силе, храбрости, уму и особенной воинской стати, он дослужился до чина тысяченачальника, завоевав благосклонность самого императора Диоклетиана. Однако зверства, с которыми тот пытался возродить язычество, заставили Георгия раздать бедным свое имущество, отпустить рабов, объявить себя христианином и пойти на прямой конфликт с правителем, заявив о его несправедливости и страшной жестокости. Император изощренными пытками и мучениями пытался заставить его отречься от Христа и принести языческое жертвоприношение, но святой только прославлял Господа и с огромным мужеством переносил все уготованные ему страдания. Рассвирепев, Диоклетиан повелел отсечь ему голову.