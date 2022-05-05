Объем закупок госкомпаний у МСП достиг почти 900 млрд рублей

Объем закупок госкомпаний у МСП достиг почти 900 млрд рублей
Объем закупок госкомпаний у МСП достиг почти 900 млрд рублей
Сегодня, 19:01ОбществоФото: pixabay.com
В соответствии со статистикой, представленной Корпорацией МСП, за первый квартал текущего года объем закупок компаний с госучастием у предприятий малого и среднего бизнеса достиг 899 миллиардов рублей. Показатель превышает данные аналогичного периода прошлого года на 12 процентов.

Издание newsnn.ru сообщает, что доля малого и среднего предпринимательства в общем объеме закупок государственных компаний составила 38 процентов при минимальном лимите, который Правительство РФ установило на уровне 25 процентов. При этом в первом квартале текущего года общий объем закупок госкомпаний снизился до 2,352 триллиона рублей. За аналогичный период прошлого года данный показатель составлял 2,518 триллиона рублей.

Отмечается, что в первом квартале текущего года закупки у МСП компьютерного, электронного и оптического оборудования, напитков и продуктов питания, текстильных изделий увеличились почти в три раза. Также увеличились закупки услуг социального обеспечения и здравоохранения в 2,3 раза, униформы — в 2,1 раза. Это следует из статистики КМСП.

По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, меры поддержки со стороны Правительства России в том числе помогли сохранить рынок сбыта в первом квартале текущего года. В частности, было принято решение отменить штрафы для поставщиков и подрядчиков при неисполнении условий договора, если нарушения произошли из-за антироссийских санкций.

«Появилась возможность продлевать сроки исполнения госконтрактов и корректировать их цены. Многие крупнейшие заказчики из мониторинга КМСП оказались под санкциями, поэтому во II квартале предстоит большая работа по созданию новых цепочек поставок», — отметил Исаевич.

По мнению доцента кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ РАНХиГС Даниила Гоненко, МСП привлекательны для госкомпаний, поскольку они являются более мобильной альтернативой крупным партнерам. Также малому и среднему предпринимательству важна стабильность заказов и оплаты, а государственный сектор это может обеспечить.

Кроме того, на увеличение доли закупок у предприятий малого и среднего бизнеса могли оказать влияние законодательные изменения, считает доцент кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Ерохина. В том числе это повышение с 20 до 25 процентов доли закупок у МСП, а также уход зарубежных компаний с российского рынка освободил большую нишу, которую могут занять отечественные предприятия.

В результате ухода зарубежных компаний с российского рынка доля МСП к началу следующего года может достичь порядка пятидесяти процентов от общего объема госзакупок, считает Гоненко, что связано с серьезными изменениями структуры промышленного и сельскохозяйственного комплекса РФ. В свою очередь Ерохина считает, что в перспективе можно прогнозировать рост минимальной доли МСП в общем объеме госзакупок до тридцати процентов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы