Объем закупок госкомпаний у МСП достиг почти 900 млрд рублей

В соответствии со статистикой, представленной Корпорацией МСП, за первый квартал текущего года объем закупок компаний с госучастием у предприятий малого и среднего бизнеса достиг 899 миллиардов рублей. Показатель превышает данные аналогичного периода прошлого года на 12 процентов.

Издание newsnn.ru сообщает, что доля малого и среднего предпринимательства в общем объеме закупок государственных компаний составила 38 процентов при минимальном лимите, который Правительство РФ установило на уровне 25 процентов. При этом в первом квартале текущего года общий объем закупок госкомпаний снизился до 2,352 триллиона рублей. За аналогичный период прошлого года данный показатель составлял 2,518 триллиона рублей. Отмечается, что в первом квартале текущего года закупки у МСП компьютерного, электронного и оптического оборудования, напитков и продуктов питания, текстильных изделий увеличились почти в три раза. Также увеличились закупки услуг социального обеспечения и здравоохранения в 2,3 раза, униформы — в 2,1 раза. Это следует из статистики КМСП. По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, меры поддержки со стороны Правительства России в том числе помогли сохранить рынок сбыта в первом квартале текущего года. В частности, было принято решение отменить штрафы для поставщиков и подрядчиков при неисполнении условий договора, если нарушения произошли из-за антироссийских санкций. «Появилась возможность продлевать сроки исполнения госконтрактов и корректировать их цены. Многие крупнейшие заказчики из мониторинга КМСП оказались под санкциями, поэтому во II квартале предстоит большая работа по созданию новых цепочек поставок», — отметил Исаевич. По мнению доцента кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ РАНХиГС Даниила Гоненко, МСП привлекательны для госкомпаний, поскольку они являются более мобильной альтернативой крупным партнерам. Также малому и среднему предпринимательству важна стабильность заказов и оплаты, а государственный сектор это может обеспечить. Кроме того, на увеличение доли закупок у предприятий малого и среднего бизнеса могли оказать влияние законодательные изменения, считает доцент кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Ерохина. В том числе это повышение с 20 до 25 процентов доли закупок у МСП, а также уход зарубежных компаний с российского рынка освободил большую нишу, которую могут занять отечественные предприятия. В результате ухода зарубежных компаний с российского рынка доля МСП к началу следующего года может достичь порядка пятидесяти процентов от общего объема госзакупок, считает Гоненко, что связано с серьезными изменениями структуры промышленного и сельскохозяйственного комплекса РФ. В свою очередь Ерохина считает, что в перспективе можно прогнозировать рост минимальной доли МСП в общем объеме госзакупок до тридцати процентов.

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