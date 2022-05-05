Поминовение усопших воинов в церкви 9 мая 2022: почему проводится в День Победы

В новосибирских храмах и по всей России 9 мая 2022 года пройдет Поминовение усопших воинов, которых чтят в Церкви за то, что они отдали жизнь во благо своего народа – список храмов для посещения в материале Atas.info.

Поминовение усопших воинов празднуется ежегодно в День Победы (9 мая). Этот праздник основан в честь героев, которые отдали свою жизнь на поле брани во благо своего народа. Усопшие воины воплотили в своем мирском пути то, что называется «отдать жизнь за други своя». Церковь почитает память тех, кто настолько сильно возлюбил ближнего, что перед лицом смертельной опасности принял решение принять удар на себя. Русская православная церковь дала установку служить в День Победы поминовение воинов, которые погибли во время ВОВ с 1941 по 1945 годы. При этом такая традиция появилась еще в 1941 году, когда глава РПЦ Сергий начал проводить молитвы – это помогало не только верой, но и проводились сборы денежных средств для обороны России. Список храмов Новосибирска, где будут проводить День поминовения усопших воинов 9 мая Вознесенский кафедральный собор. Адрес: ул. Советская, 91; Храм во имя Михаила Архангела. Адрес: ул. Большевистская, 229; Православный приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Адрес: ул. Октябрьская, 9; Собор во имя Александра Невского. Адрес: Красный пр-т, 1а; Храм во имя апостола Андрея Первозванного. Адрес: ул. Тюленина, 1, к. 2; Приход храма в честь иконы Божией Матери Знамение-Абалацкая. Адрес: ул. Народная, 75; Троице-Владимирский собор. Адрес: ул. Филатова, 14а.

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