Троих погибших на Украине военных из Новосибирской области похоронят 6 мая

Сразу три траурных церемонии по погибшим военным из Новосибирской области пройдут утром 6 мая. В ДК «Родина» Татарского района в 11:00 родные и близкие попрощаются со Святославом Миньковым. Всех присутствующих просят иметь при себе пограничную фуражку или берет.
В селе Мамоново Маслянинского района простятся с солдатом Иваном Смердиным. Информацию о его гибели подтвердили Atas.info в районной администрации.
«Молодой военный погиб на Украине. Прощание с ним состоится 6 мая на улице Сибирская, 51 в 14:00», - уточнили в администрации.
Также 6 мая похоронят уроженца поселка Вега под Бердском 26-летнего Александра Жовнера. Он служил командиром отделения группы специального назначения в ходе спецоперации на Украине. Погиб при исполнении воинского долга.
В администрации города Бердска Жовнера охарактеризовали как ответственного к учебе парня, вежливого и тактичного. Он всегда мечтал быть военным.
«Любил историческую военную литературу, получал высокие результаты на олимпиадах в школе. Занимался спортом и общественной деятельностью. Это общая скорбь и невосполнимая утрата», - добавили в ведомстве.
Прощание с сержантом Александром Жовнером пройдет с 12:00 до 14:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня на улице Максима Горького, 44.