Троих погибших на Украине военных из Новосибирской области похоронят 6 мая

Военнослужащие Святослав Миньков, Иван Смердин и Александр Жовнер из Новосибирской области погибли в ходе спецоперации на Украине. Прощание с павшими солдатами состоится в пятницу, 6 мая в двух районах региона и городе Бердске.

Сразу три траурных церемонии по погибшим военным из Новосибирской области пройдут утром 6 мая. В ДК «Родина» Татарского района в 11:00 родные и близкие попрощаются со Святославом Миньковым. Всех присутствующих просят иметь при себе пограничную фуражку или берет. В селе Мамоново Маслянинского района простятся с солдатом Иваном Смердиным. Информацию о его гибели подтвердили Atas.info в районной администрации. «Молодой военный погиб на Украине. Прощание с ним состоится 6 мая на улице Сибирская, 51 в 14:00», - уточнили в администрации. Также 6 мая похоронят уроженца поселка Вега под Бердском 26-летнего Александра Жовнера. Он служил командиром отделения группы специального назначения в ходе спецоперации на Украине. Погиб при исполнении воинского долга. В администрации города Бердска Жовнера охарактеризовали как ответственного к учебе парня, вежливого и тактичного. Он всегда мечтал быть военным. «Любил историческую военную литературу, получал высокие результаты на олимпиадах в школе. Занимался спортом и общественной деятельностью. Это общая скорбь и невосполнимая утрата», - добавили в ведомстве. Прощание с сержантом Александром Жовнером пройдет с 12:00 до 14:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня на улице Максима Горького, 44.

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