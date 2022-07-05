Фейковую ливневку обнаружили в городе Обь под Новосибирском

Жители города Обь под Новосибирском пожаловались на сломанную ливневку, но выяснилось, что она была ненастоящей. Информацию Atas.info предоставила местная жительница Зоя Гришина.

Женщина в своем 68-летнем возрасте вынуждена постоянно переходить дороги по колено в воде из-за отсутствия ливневок в городе. Недавно она прочитала в группе «Город Обь Онлайн», что там нашли фейковую ливневку и не удивилась такой находке. «Сколько себя помню – всегда там ходили и вечно в луже, потому что она действительно не работает. На деле там просто выкопали яму и закрыли решеткой, чтобы сделать видимость работы», - сказала она. В настоящее время там вместо ливневки яма, в которую может упасть человек и получить травму. Местные жители в соцсетях отмечают, что повредили конструкция в то время, когда прокладывали напорный коллектор.

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