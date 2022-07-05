Музей Новосибирска опроверг информацию о сокращении зарплат сотрудников

Представители Музея Новосибирска написали письмо начальнику департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анне Терешковой с опровержением публикации Atas.info о снижении зарплат своих сотрудников. Вице-мэр в свою очередь это обращение обнародовала для СМИ.

Как отметил директор Музея Новосибирска, в 2022 году зарплата работников организации выросла на 12,5%. Сейчас в среднем она составляет 42 435,59 рублей. «Рост среднемесячной зарплаты сотрудников музея (без учета доходов бухгалтера, руководителя и его заместителя) за первые 6 месяцев этого года составил 12,3%. Это 39 730, 73 руб.», - сказано в письме. Руководитель добавил, что весной зарплаты сотрудников музея не снижали. Также не происходило сокращение надбавок и премий. Напомним, 4 июля в редакцию Atas.info пожаловались работники некоторых муниципальных музеев на сокращение заработных плат. По их словам, они стали получать меньше почти вдвое с мая 2022 года.

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