Почти 23 тысячи жителей региона за год получили высокотехнологичную медпомощь

Почти 23 тысячи жителей региона за год получили высокотехнологичную медпомощь
Почти 23 тысячи жителей региона за год получили высокотехнологичную медпомощь
Вчера, 13:56ОбществоФото: Пресс-служба Правительства НСО
За прошлый год жителям Новосибирской области оказана высокотехнологичная медпомощь в объеме 22 723 случая, по итогам 5 месяцев 2022 года – 9 968 случаев. Лидирующими профилями являются сердечно-сосудистая хирургия и офтальмология.

«Жители региона по медицинским показаниям получают необходимую высокотехнологичную медицинскую помощь. Координацию работы в данном направлении осуществляет министерство здравоохранения Новосибирской области. Несмотря на непростые условия, связанные с противодействием коронавирусу в прошлом году, нам удалось добиться высоких результатов и помочь пациентам, которым это необходимо», – отметила заместитель министра здравоохранения региона Лада Шалыгина.

Как сообщила замминистра, на территории Новосибирской области высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают 9 медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения региона и 8 федеральных медицинских организаций.

По итогам 2021 года жителям Новосибирской области оказана высокотехнологичная медпомощь в объеме 22 723 случая, из них – 21 320 случаев (или 94,10 % от общего объема) в медицинских организациях, расположенных на территории Новосибирской области, и 1 466 случаев (или 6,45%) в медицинских организациях, расположенных за пределами территории Новосибирской области.

Профили оказания высокотехнологичной медпомощи за год распределились следующим образом: «Сердечно-сосудистая хирургия» – 5 937 случаев (или 26,10% от общего объема оказанной высокотехнологичной медпомощи жителям региона); «Офтальмология» – 3 498 случаев (15,4 %); «Травматология и ортопедия» – 3 356 случай (15 %); «Нейрохирургия» – 2 271 случаев (10 %); «Онкология» – 2 441 случай (10,7 %).

По итогам 5 месяцев 2022 года жителям Новосибирской области оказана высокотехнологичная медпомощь в объеме 9 968 случая, из них – 9 338 случаев (или 93,7% от общего объема) в медицинских организациях, расположенных на территории Новосибирской области, и 630 случаев (или 6,3%) в медицинских организациях, расположенных за пределами региона. Профили оказания за данный период по объемам распределились практически аналогично.

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