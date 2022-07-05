Телеведущий Тимур Родригез прилетел в Новосибирск

Телеведущий Тимур Родригез прилетел в Новосибирск
Телеведущий Тимур Родригез прилетел в Новосибирск
Вчера, 17:58ОбществоФото: Тимур Родригез/ВК
Жители Новосибирска встретили знаменитого ведущего Тимура Родригеза в центре города 5 июля. Об этом горожане рассказали редакции Atas.info.

Артиста Родригеза сибиряки заметили утром на Фабричной. Причина приезда звезды неизвестна, однако, как видели наши читатели, он учувствовал в съемках промо-ролика к открытию памятнику трамвая №13.

На своей странице во "ВКонтакте" Тимур Родригез поделился видео, на котором рассказывает, как купил носки. При этом он одет в гавайскую рубашку и белые шорты - именно в этом он сейчас гуляет по Новосибирску.

Тимур Родригез – телеведущий и музыкант. Он известен, как ведущий шоу «Орел и решка» на Пятнице.

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