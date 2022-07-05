Телеведущий Тимур Родригез прилетел в Новосибирск

Артиста Родригеза сибиряки заметили утром на Фабричной. Причина приезда звезды неизвестна, однако, как видели наши читатели, он учувствовал в съемках промо-ролика к открытию памятнику трамвая №13.
На своей странице во "ВКонтакте" Тимур Родригез поделился видео, на котором рассказывает, как купил носки. При этом он одет в гавайскую рубашку и белые шорты - именно в этом он сейчас гуляет по Новосибирску.
Тимур Родригез – телеведущий и музыкант. Он известен, как ведущий шоу «Орел и решка» на Пятнице.