В Новосибирске нашли родственников пенсионерки с потерей памяти

Напомним, 29 июня растерянную пожилую женщину нашли в одной ночнушке на улице жители микрорайона Нижняя Ельцовка в Новосибирске. Выяснилось, что бабушка страдает потерей памяти, тогда её положили в больницу.
Неравнодушные соседи по палате рассказали историю пенсионерки, которая называла себя Валентиной, волонтерам. Они начали поиск её родственников. Сегодня, 5 июля, редакции Atas.info сообщили, что родные нашлись.
«Мы распространяли информацию в интернете, выезжали в жилмассив, где бабушку нашли. Делали опросы местных жителей, но ничего не выяснили. Только через полицию, узнали, что о пропаже похожей женщины было обращение. Сегодня к ней в больницу приехали родные, и бабушка их узнала», - рассказала журналисту руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Пенсионерка пока нуждается в медицинской помощи. Однако врачи говорят, скоро она сможет вернуться домой к семье. Родственника дадут рекомендации о том, как ухаживать за бабушкой, чтобы подобного не случалось.