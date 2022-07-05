В Новосибирске нашли родственников пенсионерки с потерей памяти

«Мы распространяли информацию в интернете, выезжали в жилмассив, где бабушку нашли. Делали опросы местных жителей, но ничего не выяснили. Только через полицию, узнали, что о пропаже похожей женщины было обращение. Сегодня к ней в больницу приехали родные, и бабушка их узнала», - рассказала журналисту руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.