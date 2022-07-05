В Новосибирске нашли родственников пенсионерки с потерей памяти

В Новосибирске нашли родственников пенсионерки с потерей памяти
В Новосибирске нашли родственников пенсионерки с потерей памяти
Вчера, 15:02ОбществоФото: «ЛизаАлерт»
Родные потерявшей память 83-летней пенсионерки Валентины нашлись в Новосибирске. Скоро бабушка вернется домой.

Напомним, 29 июня растерянную пожилую женщину нашли в одной ночнушке на улице жители микрорайона Нижняя Ельцовка в Новосибирске. Выяснилось, что бабушка страдает потерей памяти, тогда её положили в больницу.

Неравнодушные соседи по палате рассказали историю пенсионерки, которая называла себя Валентиной, волонтерам. Они начали поиск её родственников. Сегодня, 5 июля, редакции Atas.info сообщили, что родные нашлись.

«Мы распространяли информацию в интернете, выезжали в жилмассив, где бабушку нашли. Делали опросы местных жителей, но ничего не выяснили. Только через полицию, узнали, что о пропаже похожей женщины было обращение. Сегодня к ней в больницу приехали родные, и бабушка их узнала», - рассказала журналисту руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Пенсионерка пока нуждается в медицинской помощи. Однако врачи говорят, скоро она сможет вернуться домой к семье. Родственника дадут рекомендации о том, как ухаживать за бабушкой, чтобы подобного не случалось.

Материалы по теме:
НовосибирскпоискНовосибирская областьпропал
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы