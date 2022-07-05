В Новосибирске опубликовали рейтинг топ-15 телеграм-каналов по мнению СМИ

В Новосибирске опубликовали рейтинг топ-15 телеграм-каналов по мнению СМИ
В Новосибирске опубликовали рейтинг топ-15 телеграм-каналов по мнению СМИ
Вчера, 15:49ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Редакция портала Om1.ru составила рейтинг самых популярных в Новосибирске новостных Telegram-каналов – на первых местах расположились АСТ-54, Инцидент Новосибирск и НГС.

Составление рейтинга происходило при помощи двух показателей – количества подписчиков и степени вовлеченности аудитории (ERR). Попасть в этот топ можно было с помощью регистрации в Tgstat.ru и при наличии более 300 подписчиков или среднего охвата в эту же цифру, а также не публиковать фейки и не воровать контент.

Первое место по праву занял самый популярный Telegram-канал в Новосибирске – АСТ-54 Black (70 тысяч подписчиков и 47% ERR). Второе место – Инцидент Новосибирск (85 тысяч подписчиков и 34,5% ERR). Третье место занимает телеграм-канал редакции НГС (27 тысяч подписчиков и 36,2% ERR.

4 место: Тусовочка (4 тысячи подписчиков и 224,1% ERR), 5 место Новосибирь (13 тысяч подписчиков и 47,9 ERR), 6 место – MDK Новосибирск (17 тысяч подписчиков и 21,4% ERR), 7 место – АСТ-54 (7 тысяч подписчиков и 37,8% ERR), 8 место – СибКультПривет (5 тысяч подписчиков и 37,5% ERR), 9 место – Пилигрим Новосибирск (4 тысячи подписчиков и 43,6% ERR).

Последние пяти мест заняли – Бердск Онлайн, Мы НСО 1344, Любить Новосибирск, Новосибирск One, Om1.ru и Комсомольская правда – Новосибирск.

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