В Новосибирске опубликовали рейтинг топ-15 телеграм-каналов по мнению СМИ

Составление рейтинга происходило при помощи двух показателей – количества подписчиков и степени вовлеченности аудитории (ERR). Попасть в этот топ можно было с помощью регистрации в Tgstat.ru и при наличии более 300 подписчиков или среднего охвата в эту же цифру, а также не публиковать фейки и не воровать контент.