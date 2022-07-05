ЮГМК готов содействовать инновационному развитию Донбасса

Подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Концерн «Уралвагонзавод» и ООО «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК). Согласно этому документу стороны объединят свои усилия с целью инновационного развития ЛДНР.

Пятого июля в Екатеринбурге на международной промышленной выставке «Иннопром» было подписано соглашение. Об этом пишет tagilcity.ru. Ожидается, что стороны расширят экономические, кооперационные и научно-технические связи предприятий ЮГМК и «Уралвагонзавода». Кроме того, они планируют заняться развитием и модернизацией. По мнению гендиректора ЮГМК Евгения Юрченко, соглашение является важнейшим шагом по установлению долговременных партнерских и взаимовыгодных отношений между российским предпринимательством и развивающейся индустрией Донбасса. Известно, что семь металлургических предприятий, которые расположены в ДНР и ЛНР, находящиеся под управлением ЮГМК, первый раз участвовали в выставке «Иннопром». Была презентована их продукция на стенде предприятий металлургической отрасли Донбасса. Вся продукция, которую выпускают филиалы ЮГМК, представлена во всех нишах металлургического рынка. Коксохимические мощности холдинга изготавливают качественный кокс и побочные продукты коксования. Из доменных цехов поставляется чугун для цехов стального передела холдинга и на внешний рынок. Благодаря конвертерному производству выпускается высококачественная сталь разных марок. Что касается прокатной группы цехов холдинга, то она изготавливает все виды проката. Также филиалы ЮГМК поставляют на рынок строительный щебень, флюсовый известняк и ферросплавы разных марок. Планируется, что данная продукция будет востребована на этапе восстановления Донбасса. Как отметил Юрченко, в 2021 году начато восстановление металлургических предприятий Донбасса. Были погашены долги по зарплате и повышен ежемесячный оклад. Также был восстановлен производственный цикл на заводах, налажена цепочка поставок. В этой работе заложена большая социальная ответственность перед десятками тысяч сотрудников и перед республиками, которые нуждаются в этой продукции, добавил он.

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