Охотники третьи сутки ждут в очереди разрешений в Новосибирской области

Охотники третьи сутки ждут в очереди разрешений в Новосибирской области
Охотники третьи сутки ждут в очереди разрешений в Новосибирской области
Сегодня, 12:31ОбществоФото: Прецедент
Министерство природы отложило срок получения разрешений на охоту – всему виной сбой электронной системы. В связи с этим, охотники третий день обивают пороги управления на улице Жуковского.

Сами охотники рассказывают, что сроки Минприроды переносило каждый день с 3 августа. Около 100 человек пытаются подать заявление на разрешение добычи охотничьих ресурсов. Многие из них приехали из других районов региона, теперь они вынуждены снимать квартиры и переносить свои планы, пишет «Прецедент».

Сотрудники учреждения ссылаются на сбой портала Госуслуг. В итоге ведомство объявило о том, что сроки подачи заявлений перенесли на неопределенный срок до восстановления системы.

«Изначально дата начала приема заявлений была указана как положено, за 10 дней. Мы знали, что необходимо приехать 3 августа. Но тогда срок приема документов перенесли на 4 августа, затем на 5 августа, а позже и вовсе объявили, что начало работы с заявлениями переносится на неопределенный срок. Заявление можно подать через Госуслуги или по почте, но не все умеют это делать, да и привыкли, что подавать документы лично надежнее. Такая работа органа создает неудобства: людям, приехавшим из районов, приходится снимать квартиры, у всех работа, семьи», – объяснил охотник Денис из Коченевского района.

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