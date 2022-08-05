Первая смерть от новой волны коронавируса зафиксирована в Новосибирской области

Первая смерть от новой волны коронавируса зафиксирована в Новосибирской области
Первая смерть от новой волны коронавируса зафиксирована в Новосибирской области
Сегодня, 13:20ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирской области первый человек скончался от новой волны COVID-19 во время лечения в больнице. Информацию предоставили в пресс-службе областного правительства.

Пациент скончался от коронавирусной инфекции, которая была осложнена двухсторонней пневмонией – он был невакцинирован не разу, как и все находящиеся в больнице люди.

Сейчас в ковидном отделении инфекционной больницы Новосибирска находится 34 пациента – болезнь подтверждена у половины из них, а возраст разный – от 20 лет до самых пожилых.

Основная группа риска по-прежнему люди старше 60 лет с диабетом, ишемической болезнью сердца, гипертонией и онкологией.

В связи с этим врачи рекомендуют горожанам срочно проходить вакцинацию от коронавируса, чтобы не допустить роста заболеваемости в осенний период времени. В регионе уже фиксируют рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией – скорее всего, будут нетяжелые формы, но будет массовая заболеваемость, но некоторых людей могут не обойти стороной и тяжелые осложнения при нем.

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