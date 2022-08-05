Силовики нагрянули с обыском в НИИ новосибирского Академгородка

Силовики нагрянули с обыском в НИИ новосибирского Академгородка
Силовики нагрянули с обыском в НИИ новосибирского Академгородка
Сегодня, 15:24ОбществоФото: Издание "Родные берега"

Обыски в новосибирском Академгородке начались в институте СО РАН

Сегодня, 5 августа в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ) пришли с обысками силовики. Кроме того, был допрошен директор института Александр Шиплюк.

Следственные действия прошли этим утром. Источник «Родных берегов», имеющий отношение к ИТПМ, заявил, что обыски и допрос, вероятно, связаны с делом главного научного сотрудника Анатолия Маслова, который был арестован по подозрению в госизмене

Ученого арестовали 27 июня и отправили в московское СИЗО. На официальном сайте ИТПМ был объявлен сбор подписей в поддержку Анатолия Маслова. Официально информация в Следственном комитете пока не подтвердили.

Напомним, что ученого ИТПИ СО РАН Анатолия Маслова задержали в Новосибирске по подозрению в госизмене вслед за заведующего лабораторией НГУ Дмитрия Колкер, которого отправили в московское СИЗО прямо из новосибирской больницы, где тот проводил последние месяцы на последней стадии рака.

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