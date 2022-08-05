Современный мусороперерабатывающий комплекс поможет развитию территории в Верх-Туле

Современный мусороперерабатывающий комплекс поможет развитию территории в Верх-Туле
Современный мусороперерабатывающий комплекс поможет развитию территории в Верх-Туле
Вчера, 15:08ОбществоФото: Пресс-служба Правительства НСО
Строительство мусороперерабатывающего комплекса в селе Верх-Тула обсудил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов с депутатами Верх-Тулинского сельского совета – преимущества строительства нового комплекса будут использованы для развития территории всего поселения.

«Левобережный мусороперерабатывающий комплекс, планируемый на территории Верх-Тулинского сельского совета, станет альтернативой Левобережному (Хилокскому) полигону, который планируется закрыть на рекультивацию. Новый комплекс будет представлять собой большой высокотехнологичный завод, в котором весь поступающий мусор будет сортироваться, а около 50% должно перерабатываться», – подчеркнул министр Денис Архипов.

Планируемый комплекс будет оснащен современной линией сортировки, которая позволит отбирать из мусора полезные фракции – стекло, бумагу, ПЭТ, металлы. Они будут отправлены на переработку. Органические отходы, включающие остатки пищи, древесные отходы, легкую бумагу, будут перерабатываться в цехах компостирования. Эти цеха оборудуются системой дегазации, которая эффективно устраняет запахи. Переработка органических отходов также снизить риски возгораний отходов, и привлечения грызунов и птиц. Весь производственный цикл на комплексе будет автоматизирован. При этом, обслуживать оборудование, следить за безопасностью и обеспечивать производственный цикл должны не менее 400 человек. А это новые рабочие места для жителей Верх-Тулинского сельсовета. Строительство Левобережного комплекса, как и Правобережного, планируется завершить в 2025 году.

Министр также подчеркнул, что к мусороперерабатывающему комплексу будет построена отдельная дорога, специализированный транспорт не будет мешать движению в населенном пункте.

Правительство Новосибирской области рассматривает предложения по ускоренному развитию инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов, чтобы вместе со строительством нового предприятия улучшить качество жизни людей.

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