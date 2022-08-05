В больнице №25 в Новосибирске опровергли безработицу после закрытия роддома

В больнице №25 в Новосибирске опровергли безработицу после закрытия роддома
В больнице №25 в Новосибирске опровергли безработицу после закрытия роддома
Сегодня, 09:24ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
1 августа в Новосибирске закрылось родильное отделение, работающее на базе ГКБ №25. Однако некоторые СМИ написали, что половина медиков останется без работы. Но главный врач больницы Сергей Астраков опроверг эту информацию и заявил, что сотрудники находятся под программой трудоустройства.

По словам главврача ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №25» Сергея Астракова, часть сотрудников уже уволилась, а другая часть продолжает трудиться в больнице. Всего в штате 50 человек. Кроме того, рабочие места предлагают и другие медицинские учреждения. Об этом передает Телеграм-канал «Новосибирь».

«Руководитель областного перинатального центра Алла Дробинская еще раз подтвердила, что центр готов взять на работу всех желающих сотрудников роддома больницы №25, для этого было расширено штатное расписание»,

сообщили в Telegram-канале.

Напомним, что на закрытии роддома настоял главврач больницы № 25 Сергей Астраков. По его словам, в родильном отделении практически нет пациенток. Кроме того, женщин с осложнениями с апреля 2022 года принимают в других медучреждениях.

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