Жизненно необходимые лекарства для болеющих Паркинсоном исчезли из аптек Новосибирска

Из новосибирских аптек пропали лекарства для людей с болезнью Паркинсона

В аптеках Новосибирска ощущается нехватка жизненно важных препаратов, а именно для людей, болеющих Паркинсоном. Об этом заявил депутат горсовета Антон Бурмистров в своих соцсетях.

По словам народного избранника, проблемы с поставками появились в марте. Именно в этот месяц его родственники смогли получить льготный препарат. «На горячей линии Новосибирскоблфарм сообщили, что проблема знакома, предлагают позвонить после 15 августа для уточнений. Месяц назад тоже кормили завтраками», высказался депутат. Бурмистров сделал запрос в Минздрав. Его же отправил и в Минпромторг. Там заявили, что разберутся в ситуации. В пресс-службе Правительства Новосибирской области ответили на нехватку так: "По информации ГКУ НСО «Новосибоблфарм», для обеспечения льготных категорий жителей на складах находится более 1000 упаковок препаратов с международным непатентованным названием Леводопа отечественного производства. Также министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области проводит мониторинг наличия в регионе лекарств с действующим веществом Леводопа. В настоящее время специалисты связываются с поставщиками лекарств и аптечными сетями для изучения ситуации". Напомним, россияне стали чаще покупать седативные и успокоительные лекарства в 2022 году. Аптечные сервисы зафиксировали подъем продаж этих препаратов на 14%.

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