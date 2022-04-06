Благовещение Богородицы 2022: как правильно поздравлять православных с праздником

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечается 7 апреля. В этот день церковь вспоминает, как ангел Гавриил возвестил Деве Марии новость о рождении Спасителя.
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Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!
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Поздравляю с Благовещением! Желаю полной чаши добра, радости, счастья, Божьего благословения, здоровья и благополучия. Пусть Богородица слышит молитвы и защищает от бед. Пускай в дом заходят только хорошие гости и лишь благие вести!
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.
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Поздравляю с большим христианским праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть всё в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом полнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепка и непоколебима!
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С Благовещением! Пусть Богородица хранит Вас и Вашу семью от горестей, бед и болезней и ведет Вас за руку по жизни, уберегая от проступков и ошибок, пусть счастье и успех всегда сопутствуют во всех начинаниях, каждое утро будет добрым, мира и благополучия в семье!
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и от чистого сердца хочу пожелать ценить свою жизнь и быть благодарным Богу за все хорошее, что он послал, дорожить каждым светлым моментом счастья и до конца верить в свои силы, с каждым днем получать благую и добрую весть, никогда не утратить своей веры и истинной любви.
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Сегодня в этот святой, светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы я хочу пожелать всем крепкой веры, тепла в доме, душевного спокойствия и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной!
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю святой веры, мира в доме, Божьего благословения! Пусть сохранит вас Богородица под покровом своим, и каждый час будет наполнен добрыми вестями!
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Поздравляю с Благовещением и желаю в этот светлый праздник чистых помыслов, мира в душе, добрых гостей в доме и только радостных новостей. Пусть Пресвятая Богородица помогает в любом деле, оберегает и спасает. Счастья, любви и веры!
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Поздравляю с Благовещением. Пусть Пресвятая Богородица оберегает Вас и Ваших близких. Пусть молитвы Ваши, будут услышаны. Желаю душевного тепла и спокойствия. Пусть в Вашей жизни живет мир и покой, а помыслы будут чисты.
Напомним, что в мае 2022 года жители России будут отдыхать 13 дней – восемь из них объявлены праздничными. Первые длинные выходные начнутся 1 мая и будут длиться три дня, а вторая часть после трех рабочих дней будет идти четыре дня – с 7 по 10 мая.