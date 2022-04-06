Благовещение Богородицы 2022: как правильно поздравлять православных с праздником

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и от чистого сердца хочу пожелать ценить свою жизнь и быть благодарным Богу за все хорошее, что он послал, дорожить каждым светлым моментом счастья и до конца верить в свои силы, с каждым днем получать благую и добрую весть, никогда не утратить своей веры и истинной любви.