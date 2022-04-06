Благовещение Пресвятой Богородицы: что будет грехом для православных 7 апреля 2022

Благовещение пройдет 7 апреля в 2022 году – что нельзя делать в этот день и как отмечать

Благовещение Пресвятой Богородицы отметят 7 апреля в 2022 году – этот день символизирует искупление человечеством грехопадения Евы. Что запрещено в Благовещение 7 апреля 2022? В этот день нельзя шить, вязать, вышивать, плести косы, стричься, красить волосы, расчесываться. Плохой приметой является также давать деньги в долг, даже родственникам. В том числе и раздавать что-то из дома, иначе можно отдать покой, здоровье и благополучие. В Благовещение нельзя надевать новые вещи, чтобы не испортить. Главное – это не ругаться, а также не заключать в этот день брак.

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