Благовещение Пресвятой Богородицы: что будет грехом для православных 7 апреля 2022

Благовещение Пресвятой Богородицы: что будет грехом для православных 7 апреля 2022
Благовещение Пресвятой Богородицы: что будет грехом для православных 7 апреля 2022
Сегодня, 17:29ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Благовещение пройдет 7 апреля в 2022 году – что нельзя делать в этот день и как отмечать

Благовещение Пресвятой Богородицы отметят 7 апреля в 2022 году – этот день символизирует искупление человечеством грехопадения Евы.

Что запрещено в Благовещение 7 апреля 2022?

В этот день нельзя шить, вязать, вышивать, плести косы, стричься, красить волосы, расчесываться.

Плохой приметой является также давать деньги в долг, даже родственникам. В том числе и раздавать что-то из дома, иначе можно отдать покой, здоровье и благополучие.

В Благовещение нельзя надевать новые вещи, чтобы не испортить. Главное – это не ругаться, а также не заключать в этот день брак.

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