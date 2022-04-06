Что будет с IKEA и откроется ли в Новосибирске – ответил Минпромторг

Что будет с IKEA и откроется ли в Новосибирске – ответил Минпромторг
Что будет с IKEA и откроется ли в Новосибирске – ответил Минпромторг
Сегодня, 12:30ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Сроки возвращения IKEA к торговле в Новосибирске так и неизвестны

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров рассказал в прямом эфире НГС, что IKEA в Новосибирске отозвала заявление о закрытом режиме работ, а сотрудники получают зарплату, несмотря на приостановку торговли.

Гончаров уточнил, что компания работает в режиме склада – ничего не продает. При этом он считает, что IKEA снова откроется, ведь они каждый день теряют прибыль.

Министр отметил, что отзыв уведомления – это положительный знак. Учитывая, что недавно открылся отечественный конкурент Hoff.

Напомним, что компания IKEA отозвала уведомление о простое более 500 сотрудников в Новосибирске из-за того, что фактически работники продолжили полноценную работу.

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