Новосибирские общественники поделились кадрами с разрушенного Мариуполя

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов и ответственный секретарь Авто-Мото Ассоциации Алексей Носов сейчас находятся в Мариуполе, где оказывают гуманитарную помощь местным жителям. Они поделились фотографиями разрушенного города на своих страницах во «Вконтакте».

Судя по кадрам, опубликованным Антоновым, в Мариуполе практически не осталось неповреждённых снарядами домов. На парковках во дворах видны сгоревшие автомобили, разрушены заводы и детские площадки. На одной из них, как отметил Носов, лежит украинская ракета Точка-У. По дорогам разбросаны осколки – «Мариуполь похож на город Грозный 1994 года», пишет Алексей Носов но своей странице «ВКонтакте». Фото: Алексей Носов. ВК Общественники рассказали, что в городе нет еды и медикаментов. Гуманитарную провизию для местных они собирают по всей России, потом развозят по пригородам. Фото: ВК. Ростислав Антонов «Врачи в полевых госпиталях, как только узнают, что везём медицину, бегут к нам, хватаясь за каждую коробку с гуманитарной помощью. Инструменты есть стерильные? Я 15 человек одними ножницами зашиваю! От астмы что привезли? У нас дети задыхаются! Гипс, бинты есть? Я переломанным фанеру и доски мотаю. Еле на ногах стоят, но жизни спасают...», - пишет Носов. Ростислав Антонов и Алексей Носов находятся в Мариуполе с гуманитарной миссией с начала марта и при этом признаются, что до сих пор прибывают в шоке от увиденного. Они в один голос твердят, что на восстановление города от такой масштабной разрухи уйдёт ещё много лет. Новосибирские общественники вывезли из Мариуполя 9-летнюю девочку Напомним, недавно новосибирцы Алексей Носов и Ростислав Антонов вывезли из Мариуполя 9-летнюю девочку. В её квартиру прилетел снаряд.

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