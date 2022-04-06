Пособие на детей от 8 до 16 лет с апреля 2022 года

Все эти и другие случаи являются обоснованием для нулевого дохода. Конечно, бывает и так, что человек попал под сокращение и уже долгое время не может найти работу по специальности, а потому и временно лишен доходов. Но для этого необходимо продемонстрировать желание безработного выйти из этой ситуации. Гражданин обязан зарегистрироваться в Центре занятости своего города или района. В администрации учреждения ему предоставят справку об отсутствии доходов для органов соцзащиты.