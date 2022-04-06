Военный из Бердска погиб во время военной спецоперации на Украине

Военнослужащий из Бердска, лейтенант Семен Прощалыгин в возрасте 24 лет погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
«Для всех нас это огромная боль, безвременная и невосполнимая утрата. Семен с честью исполнил свой воинский долг, проявив мужество, отвагу», - говорится в сообщении.
В мэрии Бердска уточнили, что у погибшего было много друзей, а сам он вырос активным и жизнерадостным человеком. После учебы в лицее №7 он отслужил в армии, а затем в прошлом году закончил НВВКУ.
Сам он является единственным ребенком в семье, пишет «Бердск Онлайн».
Прощание с Семеном пройдет 7 апреля с 12:00 до 13:00 в Преображенском кафедральном соборе Бердска.