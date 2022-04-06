Военный из Бердска погиб во время военной спецоперации на Украине

Военный из Бердска погиб во время военной спецоперации на Украине
Военный из Бердска погиб во время военной спецоперации на Украине
Сегодня, 10:19ОбществоАлександр КондратьевФото: Мэрия Бердска
Прощание с Семеном Прощалыгиным пройдет 7 апреля в Преображенском кафедральном соборе Бердска

Военнослужащий из Бердска, лейтенант Семен Прощалыгин в возрасте 24 лет погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

«Для всех нас это огромная боль, безвременная и невосполнимая утрата. Семен с честью исполнил свой воинский долг, проявив мужество, отвагу», - говорится в сообщении.

В мэрии Бердска уточнили, что у погибшего было много друзей, а сам он вырос активным и жизнерадостным человеком. После учебы в лицее №7 он отслужил в армии, а затем в прошлом году закончил НВВКУ.

Сам он является единственным ребенком в семье, пишет «Бердск Онлайн».

Прощание с Семеном пройдет 7 апреля с 12:00 до 13:00 в Преображенском кафедральном соборе Бердска.

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