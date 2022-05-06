ФИОП определил разработчиков образовательных программ цифрового моделирования

Как сообщает mkset.ru, российские компании сегодня должны найти альтернативу импортным технологиям, поэтому одной из главных задач стала ускоренная разработка новых материалов. Один из вариантов решения — применение метода математического моделирования.
В начале этого года ФИОП принял программу развития цифрового моделирования новых материалов. Совместно с бизнесом фонд составил список заслуживающих особого внимания материаловедческих задач для инновационного производства. А недавно состоялся отбор, на котором выбрали исследовательские команды из университетов и научных организаций, квалификация которых подходит под эти задачи. В конце года должна состояться публичная защита перед бизнесом и экспертами.
Уточняется, что темой новых водородоаккумулирующих материалов для хранения и транспортировки водорода займется Томский университет. Системами «материал-покрытие» для производства деталей горячего тракта газотурбинных агрегатов будет заниматься Новосибирский национальный исследовательский университет.
Создание образовательной программы по полупроводниковым мультислоистым наноматериалам для использования в новых лазерных гетероструктурах возьмет на себя Санкт-Петербургский филиал Высшей школы экономики.
Сколковский институт науки и технологий проработает тему новых термоэлектрических материалов, а функциональные элементы и состав мембранно-электродных блоков электролизеров — Институт проблем химической физики РАН.
Тема коррозионной стойкости стали с помощью физически и химически обоснованных моделей передана Институту металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН. В свою очередь Институт синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова РАН будет исследовать новые полимерные материалы для солнечной энергетики.