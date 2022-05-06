Горячей воды не будет в Новосибирске: труп младенца, похороны военных, отопление

Глава города Анатолий Локоть подписал постановление об отключении отопления в Новосибирске с 11 мая – этому явно обрадовались многие жители города. Однако с хорошей новостью пришла и плохая – начнутся отключения горячей воды с 12 мая из-за гидравлических испытание теплосетей.
Несколько районов города будут постепенно отключат от горячей воды с 12 мая по 23 июля. Все даты приведены в материале.
Не прошло и больше недели после находки трупов младенцев-близнецов в Новосибирской области, как опять произошло подобное. Граждане обнаружили на огромной свалке возле Гусинобродского шоссе труп маленького ребенка – полиция уже начала проверку.
Спецоперация на Украине принесла еще несколько жертв – пятеро человек, которые проходили контрактную службу в армии, погибли. Похороны состоялись в пятницу, 6 мая. При этом во многих районах, где проходили погребения, объявлен траурный день. Большинству из погибших не исполнилось даже 30 лет, все они погибли героически при исполнении воинского долга.