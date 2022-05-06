Горячей воды не будет в Новосибирске: труп младенца, похороны военных, отопление

Горячей воды не будет в Новосибирске: труп младенца, похороны военных, отопление
Горячей воды не будет в Новосибирске: труп младенца, похороны военных, отопление
Сегодня, 20:23ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Местные жители столкнутся с отключением горячей воды, очередной труп младенца нашли на свалке, похороны погибших на Украине военных из Новосибирска – самые актуальные новости за 6 мая.

Отопление в Новосибирске отключат 11 мая, но людей оставят и без горячей воды

Глава города Анатолий Локоть подписал постановление об отключении отопления в Новосибирске с 11 мая – этому явно обрадовались многие жители города. Однако с хорошей новостью пришла и плохая – начнутся отключения горячей воды с 12 мая из-за гидравлических испытание теплосетей.

Несколько районов города будут постепенно отключат от горячей воды с 12 мая по 23 июля. Все даты приведены в материале.

Труп младенца опять обнаружили в Новосибирске

Не прошло и больше недели после находки трупов младенцев-близнецов в Новосибирской области, как опять произошло подобное. Граждане обнаружили на огромной свалке возле Гусинобродского шоссе труп маленького ребенка – полиция уже начала проверку.

Пятерых новосибирских военных скоро похоронят – они погибли на Украине

Спецоперация на Украине принесла еще несколько жертв – пятеро человек, которые проходили контрактную службу в армии, погибли. Похороны состоялись в пятницу, 6 мая. При этом во многих районах, где проходили погребения, объявлен траурный день. Большинству из погибших не исполнилось даже 30 лет, все они погибли героически при исполнении воинского долга.

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