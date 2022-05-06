Горячей воды не будет в Новосибирске: труп младенца, похороны военных, отопление

Пятерых новосибирских военных скоро похоронят – они погибли на Украине

Спецоперация на Украине принесла еще несколько жертв – пятеро человек, которые проходили контрактную службу в армии, погибли. Похороны состоялись в пятницу, 6 мая. При этом во многих районах, где проходили погребения, объявлен траурный день. Большинству из погибших не исполнилось даже 30 лет, все они погибли героически при исполнении воинского долга.