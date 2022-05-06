Поиски пропавшего 11-летнего мальчика завершены в Новосибирске

Школьник из Новосибирска пропал в Калининском районе города. Как рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», он исчез после школы 4 мая. Поиски продолжались вместе с правоохранителями. Спустя пару часов ребенок был найден живым, а где именно он был – остается неизвестным.

В Новосибирске завершились поиски пропавшего школьника. Об этом передают в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Напомним, что мальчик бесследно исчез в среду 4 мая 2022 года в Калининском районе. Информацию начали распространять 5 мая текущего года. Как рассказали волонтеры, 11-летний ребенок ушел в школу, но домой так и не вернулся. Инспекторы ПДН заявили, что школьник уже неоднократно сбегал из своего дома. Но сейчас он пропал со своими друзьями, при этом поиски остальных детей – не велись. Пропавшего без вести искали вместе с полицией. Через несколько часов, после распространенной новости о пропаже в СМИ 5 мая появилась информация, что ребенок найден живым. «Мальчик был найден, он жив», — проинформировали поисковики в своей официальной группе «ЛизаАлерт Новосибирск». Напомним, четырнадцатилетняя девочка пропала по пути в школу днем 29 апреля в городе Черепаново Новосибирской области и до сих пор не вернулась домой. Волонтеры раскрыли обстоятельства пропажи школьницы на вторые сутки.

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