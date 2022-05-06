Поиски пропавшего 11-летнего мальчика завершены в Новосибирске

В Новосибирске завершились поиски пропавшего школьника. Об этом передают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Напомним, что мальчик бесследно исчез в среду 4 мая 2022 года в Калининском районе. Информацию начали распространять 5 мая текущего года. Как рассказали волонтеры, 11-летний ребенок ушел в школу, но домой так и не вернулся.
Инспекторы ПДН заявили, что школьник уже неоднократно сбегал из своего дома. Но сейчас он пропал со своими друзьями, при этом поиски остальных детей – не велись.
Пропавшего без вести искали вместе с полицией. Через несколько часов, после распространенной новости о пропаже в СМИ 5 мая появилась информация, что ребенок найден живым.
«Мальчик был найден, он жив», — проинформировали поисковики в своей официальной группе «ЛизаАлерт Новосибирск».
Напомним, четырнадцатилетняя девочка пропала по пути в школу днем 29 апреля в городе Черепаново Новосибирской области и до сих пор не вернулась домой. Волонтеры раскрыли обстоятельства пропажи школьницы на вторые сутки.