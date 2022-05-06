Против трупного запаха восстали новосибирцы

Против трупного запаха восстали новосибирцы
Против трупного запаха восстали новосибирцы
Сегодня, 15:45ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Еще в начале апреля 2022 года жители многоквартирного дома на улице Лескова начали чувствовать неприятный запах в подъезде. Спустя время жильцам удалось добиться того, чтобы дверь в одной из квартир вскрыли – там обнаружили залежавшийся труп пенсионерки.

Неприятный запах начал распространяться по подъездам 7 апреля. Тогда жильцы были вынуждены дозваниваться в управляющую компанию и в полицию. Однако на просьбы вскрыть дверь – никто не реагировал. Спустя несколько недель, 23 апреля запах превратился в настоящую «вонь», а выйти из соседних квартир стало испытанием. Лишь 25 апреля жители дома смогли добиться приезда спасателей и правоохранителей.

После вскрытия квартиры был обнаружен труп женщины. Он пролежал там весь апрель и уже успел «вздуться». По словам соседей, во время того, как умершую перекладывали на носилки, нечистоты попали на диван. Их никто не убрал, и все впиталось в мебель.

Теперь жильцы многоквартирного дома каждый день ужасаются запахом из пустой квартиры. Дополнительно ситуацию усугубляет вентиляция – «аромат» передается по всем квартирам.

«Мы вообще дышать не можем. На кухню, в туалет и ванную просто не зайти. Еду готовим через силу. Противогазы нужны! Мы в нашей квартире недавно сделали ремонт за 600 тысяч рублей. Теперь все провоняло. Боюсь, что придется менять обои и некоторые вещи», – рассказывает женщина «Вестям Новосибирск».

Сибирячка уверена, что трупный запах негативно влияет на здоровье людей. Также женщина добавила, что им удалось узнать о умершей бабушки – несколько лет назад умер ее муж, а в наследство так никто и не вступил.

В ЖЭУ «Жилреммонтаж» ситуацию комментировать отказываются, ссылаясь на то, что к ним жалобы не поступают. В полиции вскрывать повторно квартиру не соглашаются. Таким образом, жильцы дома попали в настоящую бюрократическую ловушку и продолжают ежедневно вдыхать трупный запах.

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