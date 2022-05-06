Самому пожилому ветерану ВОВ из Новосибирской области исполнилось 110 лет

Самому пожилому ветерану ВОВ из Новосибирской области исполнилось 110 лет
Самому пожилому ветерану ВОВ из Новосибирской области исполнилось 110 лет
Сегодня, 13:52ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Всего в регионе проживают почти 7 тысяч ветеранов войны. Самому взрослому из них уже 110 лет, о чем передали в Министерстве труда и социального развития по Новосибирской области.

Свой 110-й юбилей отпраздновал самый пожилой ветеран войны из Новосибирской области. Министерство труда и соцразвития региона рассказало, сколько всего ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Новосибирской области.

Так, самый взрослый ветеран недавно отпраздновал свои 110 лет жизни. Всего ветеранов ВОВ в Новосибирске осталось 6 998 человек. В этот список входят не только участники войны, но и те, кто был в концлагерях будучи детьми.

Также в Минтруда объяснили, что в области больше не осталось живых обладателей высших наград за участие в Великой Отечественной войне, о чем сообщает Сиб.фм.

Также Atas.info писал, как найти ветерана по фамилии на сайте «Подвиг народа». Подробная инструкция - в материале.

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