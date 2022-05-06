Самому пожилому ветерану ВОВ из Новосибирской области исполнилось 110 лет

Всего в регионе проживают почти 7 тысяч ветеранов войны. Самому взрослому из них уже 110 лет, о чем передали в Министерстве труда и социального развития по Новосибирской области.

Свой 110-й юбилей отпраздновал самый пожилой ветеран войны из Новосибирской области. Министерство труда и соцразвития региона рассказало, сколько всего ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Новосибирской области. Так, самый взрослый ветеран недавно отпраздновал свои 110 лет жизни. Всего ветеранов ВОВ в Новосибирске осталось 6 998 человек. В этот список входят не только участники войны, но и те, кто был в концлагерях будучи детьми. Также в Минтруда объяснили, что в области больше не осталось живых обладателей высших наград за участие в Великой Отечественной войне, о чем сообщает Сиб.фм. Также Atas.info писал, как найти ветерана по фамилии на сайте «Подвиг народа». Подробная инструкция - в материале.

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