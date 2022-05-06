Власти передумали возвращать коронавирусные ограничения в Новосибирске

Эпидемиологическая обстановка в Новосибирской области стабильная и не требует возврата антиковидных ограничений. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников на пресс-конференции 5 мая 2022 года.

До майских праздников власти планировали ввести маски и другие ограничения, беспокоясь о росте заболеваемости COVID-19. Однако судя по эпидобстановке в мае этих мер не потребовалось. «Ситуация с заболеваемостью гриппом, ОРВИ, COVID-19 в Новосибирской области стабильная. Превышения эпидпорога нет по вирусным инфекциям. Такая ситуация позволяет нам не принимать каких-то дополнительных жестких ограничительных мер», - заявил глава региона. Напомним, в Новосибирской области отменили обязательный масочный режим ещё в марте после того, как заболеваемость коронавирусом пошла на спад. В связи с эти в 2022 году День победы 9 мая будут праздновать в полном формате.

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