Выпускные балы проведут в школах Новосибирска впервые с начала пандемии

Выпускные балы проведут в школах Новосибирска впервые с начала пандемии
Выпускные балы проведут в школах Новосибирска впервые с начала пандемии
Сегодня, 11:10ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Общегородской выпускной-2022 отменили, а школьный разрешили провести впервые с начала пандемии в Новосибирске. Об этом сообщил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев в прямом эфире радио «Городская волна».

По словам чиновника, единый выпускной в этом году не планировался из-за частичного снятия ограничений. При этом в школах для выпускников устроят балы, как это было до пандемии.

«Мы выслушали мнение врачей, которые говорят о возможном росте заболеваемости в мае и июне. Рисковать здоровьем учителей и детей мы не желаем», - сказал Рамиль Ахметгареев.

Отметим, единый общегородской выпускной проводили четыре года подряд в Новосибирске. После начала пандемии коронавируса праздник перевели в онлайн-формат. В этом году школы организуют балы для старшеклассников 24 и 25 мая.

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