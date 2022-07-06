Когда жара вернется: прогноз погоды в Новосибирске с 8 по 10 июля

Когда жара вернется: прогноз погоды в Новосибирске с 8 по 10 июля
Когда жара вернется: прогноз погоды в Новосибирске с 8 по 10 июля
Вчера, 16:27ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Дожди и ураганные ветры отступят от Новосибирска в ближайшие дни

Теплые дни без дождей и ураганов ожидаются в Новосибирске под конец рабочей недели. Синоптики прогнозируют до +28 градусов и отсутствие осадков с 8 июля 2022 года.

По данным Западно-Сибирского УГМС, последний на этой неделе ливень с грозой новосибирцам предстоит пережить в четверг, 7 июля. Но радует то, что сильного ветра не будет – всего 4 м/с.

В пятницу, 8 июля, воздух в областном центре прогреется до +24…26 градусов. Дожди уйдут, а вот ветер местами может разогнаться до 13 м/с.

Солнышко периодически будет выглядывать из-за туч в субботу, 9 июля. Столбики термометра в этот день поднимутся до +28, а осадков не предвидится, как и штормового ветра.

Фото:Гисметео

Самым теплым деньком по прогнозам Gismeteo, будет воскресенье, 10 июля – до +28 градусов тепла, порывы ветра всего 3-4 м/с. Горожан порадует жаркое солнце, которому не помешают прогревать землю облака.

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