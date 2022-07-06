Мэрия Новосибирска опровергла сокращение зарплат сотрудникам музеев

Мэрия Новосибирска опровергла сокращение зарплат сотрудникам музеев
Мэрия Новосибирска опровергла сокращение зарплат сотрудникам музеев
Вчера, 16:01ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Сибирская мемориальная картинная галерея вслед за Музеем Новосибирска опровергла снижение зарплат своим сотрудникам на 40%. Ответ учреждений по данной ситуации прислали Atas.info из мэрии города.

Напомним, работники некоторых муниципальных музеев Новосибирска ранее пожаловались в редакцию Atas.info о том, что они стали получать почти на 40% меньше без причины с мая этого года. Снижение зарплат опроверг Музей Новосибирска, а сейчас пришел ответ от Сибирской картинной галереи.

«В соответствии с предоставленной информацией от МБУК «Галерея» и МАУК «Музей Новосибирска» сокращение заработной платы не происходило, то есть сотрудникам сохранены в полном объеме установленные должностные оклады, надбавки за качественные показатели эффективности деятельности и за стаж, а также премии по итогам работы за отчетный месяц, которая может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от наличия экономии фонда оплаты труда в отчетном месяце», - сообщает управление культуры мэрии Новосибирска.

Как уточнила консультант отдела оперативного информирования управления по взаимодействию со СМИ муниципалитета Алёна Храпач, фонд оплаты труда в этих музеях на 2022 год выше того, что был в прошлом году. Это обусловлено индексацией зарплат в регионе по указу президента России Владимира Путина.

«Уменьшение заработной платы возможно в том случае, если сотрудник находился на больничном, выплаты по которому осуществляются из ФСС по среднему заработку, в зависимости от стажа сотрудника», - отметила Храпач.

В заключение представители ведомства добавили, что работники учреждений культуры входят в категорию бюджетников «майских» указов главы государства. Поэтому с 1 июля 2022 года их ожидает повышение зарплат на 10%, а оснований для сокращения доходов нет.

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