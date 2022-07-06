Новосибирец выловил 20-килограммого карпа в Романовском пруду

Новосибирец выловил 20-килограммого карпа в Романовском пруду
Новосибирец выловил 20-килограммого карпа в Романовском пруду
Вчера, 13:47ОбществоФото: Рыбалка в Новосибирске
Рыбак из Новосибирской области Артем Каханов похвастался 20-килограммовым карпом, которого выловил на днях в пруду Мошковского района. Вес рыбины поверг в шок подписчиков группы «Рыбалка в Новосибирске» во «ВКонтакте».

Сибиряка Артема пользователи Сети закидали вопросами в комментариях под постом. Всех интересовало, как мужчина вытащил такого карпа-гиганта и где такие водятся.

Рыбак признался, что добыл карпа весом с ребенка в Романовском пруду. А выуживал его из воды огромным сачком.

«Да как он на вытянутых руках 20 кг держит… без видео это просто Photoshop», - засомневался один из участников рыбацкого чата.

В бурную беседу включился следом другой рыбак, который также похвастался гигантской рыбой, выловленной там же. Мужчин все дружно поздравили с удачной охотой.

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