Новосибирец выловил 20-килограммого карпа в Романовском пруду

Сибиряка Артема пользователи Сети закидали вопросами в комментариях под постом. Всех интересовало, как мужчина вытащил такого карпа-гиганта и где такие водятся.
Рыбак признался, что добыл карпа весом с ребенка в Романовском пруду. А выуживал его из воды огромным сачком.
«Да как он на вытянутых руках 20 кг держит… без видео это просто Photoshop», - засомневался один из участников рыбацкого чата.
В бурную беседу включился следом другой рыбак, который также похвастался гигантской рыбой, выловленной там же. Мужчин все дружно поздравили с удачной охотой.