Путешествующий по России блогер на самокате Бритвин посетит Новосибирск

Путешествующий по России блогер на самокате Бритвин посетит Новосибирск
Путешествующий по России блогер на самокате Бритвин посетит Новосибирск
Вчера, 11:42ОбществоФото: На Самокате по всей России/ВК
Экстремал Денис Бритвин спустя два месяца путешествия по России на самокате приближается к Новосибирску. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Блогер на обычном самокате курсирует по всей стране, а в столице Сибири он планирует остановиться в конце июля. Парень уже проехал свыше 3 тысяч километров – сейчас он проезжает вблизи Омска.

«В этом месяце доберусь до Новосибирска. Уже преодолел первый этап маршрута (3100 км), а общий составляет 12 тысяч км», - поделился с подписчиками Денис.

Молодой путешественник планирует приостановить поездку в Алтае до зимы так, как по снегу на самокате далеко не уехать. Уже весной он планирует выдвинуться во Владивосток.

Напомним, в начале лета до Новосибирска добежал другой марафонец Руслан Шакин. С детской коляской наперевес он преодолевает кругосветку.

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