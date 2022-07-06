Путешествующий по России блогер на самокате Бритвин посетит Новосибирск

Блогер на обычном самокате курсирует по всей стране, а в столице Сибири он планирует остановиться в конце июля. Парень уже проехал свыше 3 тысяч километров – сейчас он проезжает вблизи Омска.
«В этом месяце доберусь до Новосибирска. Уже преодолел первый этап маршрута (3100 км), а общий составляет 12 тысяч км», - поделился с подписчиками Денис.
Молодой путешественник планирует приостановить поездку в Алтае до зимы так, как по снегу на самокате далеко не уехать. Уже весной он планирует выдвинуться во Владивосток.
Напомним, в начале лета до Новосибирска добежал другой марафонец Руслан Шакин. С детской коляской наперевес он преодолевает кругосветку.