Тунеядцы и попрошайки: все странные путешественники России, замеченные в Новосибирске

Тунеядцы и попрошайки: все странные путешественники России, замеченные в Новосибирске
Тунеядцы и попрошайки: все странные путешественники России, замеченные в Новосибирске
Вчера, 13:02ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Ежегодно с приходом теплой погоды в России активизируются тревел-блогеры, а их истории о путешествиях периодически попадают в новостные сводки. Одни довольствуются походом по нашей стране, другие берут выше - планируют кругосветку. Редакция Atas.info расскажет, кого замечали в Новосибирске, и что о них думают местные.

Пожалуй, одним из самых известных путешественников является Александр Пластков из Санкт-Петербурга. Молодой человек курсирует по России с тяжелым рюкзаком наперевес и лыжными палками то пешком, то автостопом. Во время остановок в городах, он ищет ночлег, а иногда и пропитание. Как оказалось, не многие местные жители готовы помочь незнакомцу в этом деле. Сам мужчина не раз признавался журналистам, что часто слышит от людей обидные фразы: он вор либо тунеядец. Последний раз он делал привал в Новосибирске в 2019 году, когда держал путь до Владивостока.

Фото:Александр Пластков/VK

Несколько лет назад новосибирцы познакомились с 53-летним путешественником из Тюмени Андреем Шарашкиным. Бывший учитель истории решил на старости лет размяться, устроив прогулку по России. Свой путь он начал из Москвы в 2018 году, а летом следующего уже был в столице Сибири.

Подобно предыдущему герою Шарашкин создал блог во «ВКонтакте», в котором делился с подписчиками историями и маршрутами. Там же просил принять его на ночлег – кто-то даже соглашался. Блогера также некоторые сибиряки критиковали и советовали найти работу.

Фото:Денис Бритвин/ВК

Недавно до Новосибирска добрался Руслан Шакин, который нацелился на кругосветное путешествие и уже преодолел 33 000 км по миру. Он пробегает путь с детской коляской, делает остановки и знакомится с людьми. В июле до нашего региона доедет на самокате экстремал Денис Бритвин. Он держит маршрут по городам России и сейчас находится вблизи Омска.

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