В Бердске появится велотрасса всероссийского уровня

На обновлённом стадионе за счёт вынутых при строительстве грунтов в рамках нацпроекта будет построена велотрасса BMX всероссийского уровня. Пока что в регионе лишь одна такая трасса – в Новосибирске на ул. Выборная.
Реконструкция стадиона проходит в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» по утверждённой Правительством региона государственной программе «Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области». В декабре 2021 года был завершён первый этап, сумма затрат составила 161 млн руб. В мае 2022 года начат второй этап реконструкции. Общая сумма затрат второго этапа – 153,7 млн руб. Данный этап включает в себя строительство трибун и подтрибунных помещений. Планируемый срок сдачи второго этапа – октябрь 2023 года.
Однако, Губернатор рекомендовал рассмотреть возможность ускорения работ.
«Ранее я уже говорил – если подрядчик готов идти на опережение, то надо настраивать его на опережение, а финансирование мы приблизим. Соответственно, если стадион «Авангард» можно строить с опережением – надо это делать».
Подрядная организация – ООО «Архитектурно-строительная компания-1» – подтвердила способность завершить работы ранее установленного срока.
Планируемые функциональные составляющие объекта: круглогодичный стадион для занятий физкультурой и спортом, а также для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований различного уровня.