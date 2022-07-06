В Новосибирске три женщины стали жертвами косметологов, практикующих ботокс на дому

Сибирячка Вера обратилась к косметологу Олесе с сайта объявлений за мезотерапией. Она рассказала, что во время процедуры у неё отёк глаз, но мастер уверила – всё пройдёт через несколько дней. Но ситуация только ухудшилась спустя некоторое время.
Как пишет «Прецедент», у Веры диагностировали дерматит и отек Квинке. После этого косметолог вернула сибирячке деньги за некачественную услугу.
Жертвой того же мастера стала другая любительница ботокса Марина. Она сделала у Оксаны губы, а через несколько дней её лицо перекосило. Но в этом случае косметолог отказалась возвращать деньги под предлогом, что «неудачной процедуры не было».
Подобная жуткая история произошла с пациенткой другого домашнего салона Натальей. После коррекции губ её лицо стало ассиметричным. Ей также отказали в возмещении вреда.