"Ситуация кошмарная": поселку Ложок под Новосибирском не хватает воды

В поселке ежедневно на много часов отключают воду. С каждым днем ситуация ухудшается. Как говорят местные коммунальщики, скважины, из которых идет водоснабжение, не могут обеспечить необходимый суточный забор

В поселке Ложок под Новосибирском ухудшается ситуация с водоснабжением. Воды не хватает на элементарные бытовые нужды. "В среду вода исчезла в 23 часа, в четверг в 22, вчера воду отключили в 6 вечере, а сегодня (суббота, 6 августа, прим. ред.) краны пересохли уже в три часа дня. Воду включают только утром на следующий день. Нам говорят, мол, в скважинах мало воды и на всех не хватает. Но рядом с нами продолжают строить десятки новых 4-этажных домов. Учитывая их ввод в эксплуатацию, ситуация в будущем выглядит просто кошмарной", - сообщила редакции жительница "Горок Академпарка" Анна Чалдина. Воды не хватает поселку инноваторов под Новосибирском – это часть Академгородка 2.0 Ранее в поселке на несколько дней ограничивали подачу воды по графику, теперь же отключения стали непредсказуемыми. Как пояснили в МУП "Ложок", организации, которая обеспечивает водоснабжение поселка, в двух скважинах, из которых качают воду, "упал дебет". Объема, который дают насосы, попросту не хватает для постоянной подачи в дома. Автоматика останавливает насосы, когда запас в резервуарах станции водоподготовки падает до 20%. "Сейчас никакого плана по срокам и разрешению ситуации нет. Наши инженеры пытаются найти решение по строительству новых скважин. Сколько на это уйдет времени, никто не знает", - сообщили в диспетчерской МУП. Прокуратура займется нехваткой воды в поселке Ложок под Новосибирском Жители поселка отправили десятки электронных обращений на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и в другие инстанции. Однако внятных ответов от чиновников так и не получили. Сейчас люди обсуждают возможность подачи коллективного обращения в региональную прокуратуру. "Чтобы упал суточный дебет скважины, это либо геология нарушилась и это ЧС, либо кто-то изначально для получения разрешения на строительство подтасовал результаты скважины", - считает житель поселка Алексей Чарушин. Строительство новых домов в Ложкке идет полным ходом Фото: Артем Шершнев Кроме исторической части индивидуальной застройки, в состав поселка Ложок Барышевского сельсовета входят ЖК "Да Винчи" и КП "Горки Академпарка" с малоэтажной застройкой и квартал "Семейная сказка", где выделяли землю для индивидуального строительства многодетным семьям. Серьезные перебои с водой сейчас испытывают несколько тысяч человек. В ближайшие годы здесь должны ввести в эксплуатацию ЖК "Тесла Парк" на 200 квартир, проект которого застройщик позиционирует, как лучший в России. Несколько 4-этажных домов должны завершить в рамках строительства третьей очереди ЖК "Да Винчи". Кроме того, недавно с помпой, в присутствии двух вице-губернаторов, дали старт строительству так называемого "Кампуса Академпарка" – производственной площадки для инновационных компаний. Земли Барышевского сельсовета в рамках проекта развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", рассматриваются, как "ось рекреации", где запланировано строительство жилья, культурных и социальных объектов для сотрудников НИИ и инновационных компаний.

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