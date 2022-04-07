Бугринский мост планируют отремонтировать в Новосибирске

Начальник департамента дорожного и благоустроительного комплекса Новосибирска Константин Васильев рассказал, что прорабатывается вопрос о ремонтных работах на Бугринском мосту.
«Есть вопросы по освещению на Бугринском мосту. Были заменены все лампы и вышедшие из строя светильники. Вопрос стоит и по ограждениям. Готовимся к тому, чтобы привести их в нормативное состояние», - сказал Васильев.
Работы по ремонту ограждений начнутся уже летом 2022 года. С наступлением сезона будет также отремонтирован асфальт.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предупредил, что лично будет контролировать ход работ на объекте.
Напомним, что Бугринский мост через реку Обь был открыт в октябре 2014 года при участии президента России Владимира Путина – на него было потрачено 17,1 млрд рублей.