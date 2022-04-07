ФИОП: На акции «10 000 шагов к жизни» испытают умную одежду с подогревом

Они пошиты из греющего текстиля. Об этом информирует tass.ru.
Исполнительный директор «АрктикТекс» Ольга Москалюк рассказала об изменении требований к текстильным изделиям. Сейчас сами по себе ценны качество материала, функциональность изделия, способность одежды адаптироваться к внешним погодным условиям, физиологическому состоянию человека. Также одежда должна быть источником нужной информации. Использование технологий в текстильной промышленности дает возможность производить умную одежду и расширять ее первоначально назначение.
Куртки-штормовки шьют из особой мембранной ткани. Она обеспечивает отличную воздухопроницаемость и защищает своего хозяина от ветра и влаги. Одежда греет тело, так как в нее интегрированы съемные обогревающие модули, при разработке которых стартап применяет углеродные нанотрубки — они преобразуют нити в самостоятельный нагревательный элемент. Продукция из текстиля «АрктикТекс» может всего за 40 секунд прогреться до рабочей температуры. Она обеспечивает равномерное распределение тепла по поверхности полотна, заверяют разработчики. Максимальная температура нагрева равна 45 градусам Цельсия.
Кроме того, на куртках установлены NFC-метки в виде миниатюрной наклейки на изнанке. Метка содержит важные сведения для человека. Чтобы с ними ознакомиться, нужно всего лишь поднести телефон к считывающему устройству.
Акцию «10 000 шагов» приурочили к Всемирному дню здоровья. В рамках нее штормовки опробуют профессор и академик РАН Лео Бокерия, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Мария Пасека, врач-хирург и член Совфеда от Сахалинской области Юрий Архаров, призер Олимпиады, бобслеист Алексей Воевода и прочие участники акции.
Отметим, что проект основан на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по оптимуму дневной двигательной активности для взрослого населения. Он предусматривает открытие пешеходных маршрутов и проведение курсов обучения и регулярных походов с инструктором ЗОЖ и ГТО.