ФИОП: На акции «10 000 шагов к жизни» испытают умную одежду с подогревом

Куртки-штормовки шьют из особой мембранной ткани. Она обеспечивает отличную воздухопроницаемость и защищает своего хозяина от ветра и влаги. Одежда греет тело, так как в нее интегрированы съемные обогревающие модули, при разработке которых стартап применяет углеродные нанотрубки — они преобразуют нити в самостоятельный нагревательный элемент. Продукция из текстиля «АрктикТекс» может всего за 40 секунд прогреться до рабочей температуры. Она обеспечивает равномерное распределение тепла по поверхности полотна, заверяют разработчики. Максимальная температура нагрева равна 45 градусам Цельсия.