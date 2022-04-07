Снег с дождем вернется в Новосибирск к концу недели

Снег с дождем вернется в Новосибирск к концу недели
Снег с дождем вернется в Новосибирск к концу недели
Сегодня, 14:43ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Синоптики предупредили новосибирцев о резком похолодании после весенней оттепели.

В Новосибирске аномальная жара сменится похолоданием и сыростью к концу недели. В город вернутся минусовые температуры и дожди со снегом, прогнозируют синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское» УГМС.

В ночь на 8 апреля столбики термометра пустятся до -1…-3 градусов. Уже днём воздух прогреется до +8 по Цельсию, но погоду омрачит дождь и ветер до 12 м/с.

В субботу, 9 апреля, утром ожидается понижение температур воздуха до -1 градуса. Однако днём в городе потеплеет до +3…+5 градусов. При этом возможны осадки в виде мокрого снега и ветер с порывами до 17 м/с.

Холоднее будет в воскресенье 10 апреля. В Новосибирск ночью нагрянет похолодание до -5. Дневная температура установится на отметке в +5 градусов. В этот день синоптики не обещают осадков и ветрености.

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