Жители Новосибирска рассказали о выживании в девяностые

Новосибирцы поделились воспоминаниями о выживании в 90-е годы. Сейчас, во время санкций и ухода крупных зарубежных компаний с российского рынка такие истории как никогда актуальны.
Во время перестройки самым популярным делом было выращивание картошки. Новосибирец Александр вспоминает, как предприятие, в котором работали его родители, договорилось с совхозом о выращивании картошки для сотрудников. Тогда каждый брал необходимое количество соток, а участки разграничивали простыми колышками с табличками. Однако хороший урожай был далеко не у всех – кому как повезет.
Также в первой половине девяностых, было очень популярно городское птицеводство и животноводство. Сибирячка Оксана рассказала, как ее родители завели курятник прямо на лоджии. Они обустроили автоматическую подачу корма и организовали уборку навоза. Благодаря этому курятник никогда не пах, а в доме всегда были свежие яйца, которые иногда удавалось продавать. Помимо этого, на балконах выращивали кроликов.
В 90-е годы на пике популярности были торговые биржи, где люди работали брокерами. Новосибирец Игорь искал покупателей на фуру с мылом. Он с трудом продал лишь несколько ящиков. Тогда комиссионных хватило лишь на продукты. Еще, в то время мужчина продавал кроссовки на вещевом рынке.
В Новосибирске Наталья продавала своим однокурсницам контрацептивы. Товар она брала из аптеки у знакомых. Тогда еще студенткой она торговала на барахолке с 3 ночи до 8 утра, а затем выходила в институт на пары.
В 90-е молодой Дмитрий утром покупал на оптовой базе пару коробок с импортными шоколадными батончиками. После этого он пешком или на общественном транспорте развозил их по киоскам, а вечером забирал выручку. Новосибирец делится, что тогда зарабатывал больше, чем его родители на заводе.
Новосибирец Сергей, держал у себя лабрадоров. В своей округе он был очень знаменит. Соседи часто звали его для принятия род у собак. В неделю было несколько заказов, за которые хорошо платили, пишет НГС.