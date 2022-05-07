Репетиция парада к 9 мая: междугородние рейсы убрали, сгорел склад с топливом

Репетиция парада к 9 мая: междугородние рейсы убрали, сгорел склад с топливом
Репетиция парада к 9 мая: междугородние рейсы убрали, сгорел склад с топливом
Сегодня, 19:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Самолеты компании s7 из Новосибирска до Нижневартовска и до Красноярска временно не будет летать из-за плохой погоды. При этом 7 мая прошла очередная репетиция военного парада к Дню Победы, а также в этот день сгорел склад с древесиной и дизельным топливом. Что произошло за день – в материале Atas.info.

Самолеты компании s7 из Новосибирска до Нижневартовска и до Красноярска временно не будет летать из-за плохой погоды. При этом 7 мая прошла очередная репетиция военного парада к Дню Победы, а также в этот день сгорел склад с древесиной и дизельным топливом. Что произошло за день – в материале Atas.info.

Военные провели репетицию Парада Победы к 9 мая

В Новосибирске прошла заключительная репетиция военного парада к празднованию Дня Победы 9 мая. Ничего не изменилось после прошлых разов – военные вновь отрепетировали строевой ход, проезд техники и пролет самолетов и вертолетов.

Погода не шутит: Самолеты s7 перестали временно летать из Новосибирска в Красноярск и Нижневартовск

Компания s7 Airline с целью безопасности временно отменила авиарейсы в Красноярск и Нижневартовск из-за того, что там очень плохая погода – бушуют пылевые бури. Пассажиры по закону смогут вернуть билет или дождаться хорошей погоды и полететь на другом рейсе.

Люди боялись взрыва цистерны с дизельным топливом

Крупный пожар охватил 7 мая склад в поселке Сосновка в Новосибирском районе – там находятся пиломатериалы, а также более тонны дизельного топлива. В связи с этим была большая опасность взрыва, что могло бы привести к жертвам или к еще большему пожару. Однако его удалось успешно потушить так, чтобы никто не пострадал.

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