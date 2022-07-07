Число разводов снизилось на 8% в Новосибирской области за последний год

Число разводов снизилось на 8% в Новосибирской области за последний год
Число разводов снизилось на 8% в Новосибирской области за последний год
Вчера, 18:02ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Новосибирцы стали реже разводиться за последний год, но при этом и число бракосочетаний практически не растет. Новосибирскстат привел статистику в День семьи, любви и верности 7 июля.

Судя по данным за 2021 год, люди стараются сохранить семью и реже подают на развод. В 2021 году на 100 разводов приходилось 146 свадеб.

Всего в брачный союз вступили за прошлый год свыше 19 тысяч пар – это на 29% меньше показателей 2011 года. За это время успели расстаться на 8% меньше новосибирцев.

Впервые поженились год назад 66% мужчин и 64% женщин. Сейчас активно создают семью мужчины в возрасте 25-29 лет и женщины 20-24 лет. Также были среди молодоженов пенсионеры – свадьбу сыграли 587 мужчин и 378 женщин старше 60 лет.

Зачастую для торжества влюбленные выбирают летнюю пору. В июне зарегистрировали 2,1 тыс. браков, в июле - 2,6 тыс. браков, на август пришлось 2,5 тыс. случаев.

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