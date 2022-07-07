Грибники начали собирать грузди в Новосибирской области

Грибники начали собирать грузди в Новосибирской области
Грибники начали собирать грузди в Новосибирской области
Вчера, 18:34ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Жители Новосибирска начали собирать грузди в лесах Новосибирской области – это произошло раньше, чем в прошлом году. Информацию Atas.info предоставил очевидец.

Зоя Гришина из города Обь под Новосибирском рассказала, что уже собирала грузди неделю назад, но тогда они были в маленьких количествах – ей удалось найти лишь две штуки.

Она отметила, что грузди её знакомые в основном собирают в Мошковском районе, Кудряшовском боре, Кукушкино, Раздольном, Пашино, Бердске – такую карту грибных мест в Новосибирской области назвала Гришина.

При этом грибной пик груздей в прошлом году был на недели 1,5 позже. Как вспоминает женщина, в это время ей не удавалось находить такие грибы, но сейчас люди уже собирают ведрами.

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