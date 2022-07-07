«Мальчик с ножом» снова кошмарит жителей Первомайского района Новосибирска

«Мальчик с ножом» снова кошмарит жителей Первомайского района Новосибирска
«Мальчик с ножом» снова кошмарит жителей Первомайского района Новосибирска
Вчера, 13:19ОбществоАлександр КондратьевФото: Подслушано Первомайка
Родители снова пожаловались на агрессивного ребенка на детской площадке в микрорайоне Весеннем в Новосибирске – он всех материл и пинал людей. Информацию Atas.info предоставила женщина, столкнувшаяся с этим ребенком.

«Мальчику на вид около 7-и лет – он опять проявляет сильную агрессию. Сначала он пнул маленького ребенка по лицу за то, что он сидел на качели. Я сделала ему замечание, но меня послали кучей матов. Там шла женщина с сыном, которая попросила уступить качели, но тот тоже послал её, пнул и начал убегать», - сказала женщина.

В определенный момент ребенок начал пробегать мимо сделавшей замечание женщины, тогда она его и поймала – он начал хвастаться тем, что его показывали по телевизору, как он бегал с ножом.

«Почему никто не применяет меры – непонятно. Он действительно гордится своей репутацией и даже заявляет, что научился материться у родителей», - добавила очевидец.

Напомним, что в прошлый раз ребенок прославился в СМИ тем, что он бегал с большим кухонным ножом и угрожал детям на площадке, а также взрослым. Как утверждают очевидцы – его отец объяснил такое поведение тем, что «он пацан, ему можно».

Мальчик сидит на качели и никому не дает на ней качаться.
Фото:Очевидец Atas.info.

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