Пластический хирург Юлия Махновец умерла в Новосибирске

Врач скончалась после непродолжительной болезни, ее похоронили 7 июля. Пациентка пластического хирурга поделилась с «АиФ-Новосибирск», что делала у Юлии блефаропластику. Женщина характеризует медика как очень внимательную, добропорядочную, и трудолюбивую.
Известно, что Юлия Махновец трудилась в медицине более 20 лет. Она специализировалась по подтяжке век, лица, маммопластике, пластики живота, интимных мест как у женщин, так и у мужчин.
Пациентки хирурга могли только похвастаться своими преображениями. После многочисленных операций женщины стали выглядеть на 20 лет моложе.