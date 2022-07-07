Военные отразили ракетный удар в Новосибирской области

Военные отразили ракетный удар в Новосибирской области
Военные отразили ракетный удар в Новосибирской области
Вчера, 17:00ОбществоАлександр КондратьевФото: пресс-служба ЦВО.
Военные расчеты С-400 «Триумф» смогли отразить удар условного противника при учениях в Новосибирской области. Информацию предоставили в пресс-службе ЦВО.

Солдаты за управлением боевой ракетной техники запустили управляемые ракеты по учебным воздушным целям при имитации радиопомех.

Учение проводились для проверки умений военные в противовоздушном бою с пусками зенитных комплексов. Всего при учениях были задействованы 200 военных и более 20 боевых машин.

Стоит отметить, что вчера, 6 июля, новосибирские солдаты научились уничтожать возможных диверсантов, разведывать территорию и преодолевать искусственно зараженные радиацией территории – регион активно учат военным действиям для защиты своей страны.

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