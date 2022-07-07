Военные отразили ракетный удар в Новосибирской области

Солдаты за управлением боевой ракетной техники запустили управляемые ракеты по учебным воздушным целям при имитации радиопомех.
Учение проводились для проверки умений военные в противовоздушном бою с пусками зенитных комплексов. Всего при учениях были задействованы 200 военных и более 20 боевых машин.
Стоит отметить, что вчера, 6 июля, новосибирские солдаты научились уничтожать возможных диверсантов, разведывать территорию и преодолевать искусственно зараженные радиацией территории – регион активно учат военным действиям для защиты своей страны.