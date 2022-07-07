Жиголо из Новосибирска рассказал о своем заработке на проституции

Житель Новосибирска Алексей в возрасте 24 лет предоставляет интимные услуги за деньги на протяжении несколько лет – он объяснил, сколько зарабатывает и кто чаще всего заказывает.

Молодой человек рассказал в интервью для Сиб.фм, что он начал работать в мужском эскорте из-за нехватки денег, но для начала он научился делать интимный массаж. В месяц такая работа приносит ему около 20 тысяч рублей, но бывает и больше. Больше всего ему пишут парни, но он отказывается от них – он принимает только семейные пары и девушек. Находят его в основном в социальных сетях, где сразу указаны его параметры и цены – 2500 рублей классический секс, дополнительные услуги – 1500 рублей. Самые большие деньги за один выезд ему удалось заработать от семейной пары – 12 тысяч рублей. В месяц у него минимум пять встреч, максимум 10. Он отметил, что мужская проституция не популярна в Новосибирске – девушки стесняются заказывать к себе парня, но а с геями он не планирует встречаться.

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